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الجزائر

حسين داي: شبكة سرقة وتفكيك السيارات في قبضة الشرطة

الشروق أونلاين
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حسين داي: شبكة سرقة وتفكيك السيارات في قبضة الشرطة
ح.م
الشبكة التي تم الإطاحة بها

أطاح أمن ولاية الجزائر بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتجزئتها بمقاطعة حسين داي بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لأمن العاصمة، فإنه في إطار مكافحة ظاهرة سرقة المركبات بإقليم الاختصاص تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، مع كل من المقاطعة الأولى والثانية للشرطة القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات مع القيام بتجزاتها خارج إقليم الولاية.

وأوضح ان العملية أفضت نتائج التحريات إلى إيقاف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 30 و37 سنة مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة.

كما أكد المصدر ذاته، حجز معدات وأدوات خاصة متمثلة في مفاتيح مصطنعة وكذا لواحقها تستعمل في أفعال السرقة بالإضافة إلى حجز مركبة مستعملة في تسهيل تنقلاتهم أثناء استهدافهم للمركبات المراد سرقتها.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار، جناية سرقة المركبات في حالة توقف باستعمال مفاتيح مصطنعة.

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