حسين هنداوي: القمة العربية بالجزائر ستكون “تاريخية”

قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسين هنداوي، الخميس، أن القمة العربية بالجزائر ستكون “تاريخية”، من أجل تعزيز العمل العربي في كافة المجالات، مؤكدا أن هناك توافقا عربيا على أولوية دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على أكثر من مستوى.

وأوضح حسين هنداوي، في تصريح على هامش أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في يومها الثاني, أن “هناك إرادة للتوافق والتقدم من أجل انجاز عمل مشترك، وتأسيس أرضية صلبة للعمل العربي المشترك، رغم بعض الاختلافات في وجهات النظر”، مستطردا “لكن هناك إرادة حقيقية للتقدم, وهذه القمة ستكون تاريخية في الواقع من أجل تعزيز العمل العربي في كافة المجالات”.

وأضاف هنداوي أن هناك توافقا عربيا على أولوية دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، سواء في نضاله ضد قوات الاحتلال والكيان الصهيوني، أو من أجل تحقيق طموحاته في بناء دولة مستقلة وحديثة وعاصمتها القدس الشريف، ورغبة في تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني في كافة المجالات والاستفادة من التظاهرات الدولية الأخيرة لتحقيق ذلك، إضافة إلى العمل على الاستجابة للاحتياجات المادية والاقتصادية للفلسطينيين.

كما أبرز الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية أن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن عددا كبيرا من القضايا، لافتا إلى أن هناك عملا دؤوبا للمندوبين، لبلورة والوصول إلى قرارات واضحة حتى تقدم إلى المجلس الوزاري تمهيدا لتقديمها للقادة العرب.

وأضاف هنداوي أن هناك مشاريع قرارات تتعلق بالجانب السياسي والتعاون العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، الى جانب القضية الفلسطينية, على اعتبارها “القضية الرئيسية وقضية العرب الكبرى”.

وذكر حسين هنداوي أن مشروع جدول أعمال القمة، التي تنعقد في 1 و 2 نوفمبر المقبل، يضم أيضا قضايا أخرى منها ما يتعلق بمسار التنمية المستدامة والمناخ، وأخرى مازالت الاجتماعات مستمرة حولها لبلورة مشاريع قرارات تخصها.