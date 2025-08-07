حشيشي في زيارة تفقدية لمشاريع طاقوية بأدرار

شرع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، الخميس في زيارة عمل وتفقد لولاية أدرار لمعاينة عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير مخطط الانتاج الطاقوي بكل من حقل حاسي ايلاتو والدشيرة وأسبع التي تمون مصفاة أدرار بالنفط.

وخلال المحطة الأولى من هذه الزيارة استمع حشيشي بمقر المديرية الجهوية للإنتاج بحقل حاسي ايلاتو شمال بلدية أدرار إلى عرض مفصل حول نشاط هذه المديرية في مجال الإنتاج الطاقوي من حيث الاستكشاف والمعالجة والاستغلال والتطوير وحجم الإنتاج.

وثمن ذات المسؤول الجهود المبذولة لرفع التحديات من طرف اطارات وكفاءات المجمع لضمان الاستمرار في تموين الاستهلاك الطاقوي المحلي والتعهد بالالتزامات الدولية للجزائر في مجال التموين الطاقوي.

وخلال اطلاعه على التحديات التقنية المطروحة في مجال الاستغلال والمعالجة دعا السيد حشيشي إلى العمل الجماعي ورفع التحدي لضمان التموين الطاقوي المحلي لمختلف الوحدات الانتاجية بالمنطقة على غرار مصفاة السبع لتكرير البترول من خلال تكثيف النشاط الاستكشافي لتموين المصفاة الى جانب تكثيف الاستكشافات الغازية لضمان التموين الطاقوي الوطني والمحلي.

ويواصل الرئيس المدير العام لسوناطراك زيارته العملية للوقوف على نشاط مصفاة تكرير البترول ببلدية أسبع، شمال الولاية.