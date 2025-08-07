-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حشيشي في زيارة تفقدية لمشاريع طاقوية بأدرار

الشروق أونلاين
  • 41
  • 0
حشيشي في زيارة تفقدية لمشاريع طاقوية بأدرار

شرع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، الخميس في زيارة عمل وتفقد لولاية أدرار لمعاينة عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير مخطط الانتاج الطاقوي بكل من حقل حاسي ايلاتو والدشيرة وأسبع التي تمون مصفاة أدرار بالنفط.

وخلال المحطة الأولى من هذه الزيارة استمع حشيشي بمقر المديرية الجهوية للإنتاج بحقل حاسي ايلاتو شمال بلدية أدرار إلى عرض مفصل حول نشاط هذه المديرية في مجال الإنتاج الطاقوي من حيث الاستكشاف والمعالجة والاستغلال والتطوير وحجم الإنتاج.

وثمن ذات المسؤول الجهود المبذولة لرفع التحديات من طرف اطارات وكفاءات المجمع لضمان الاستمرار في تموين الاستهلاك الطاقوي المحلي والتعهد بالالتزامات الدولية للجزائر في مجال التموين الطاقوي.

وخلال اطلاعه على التحديات التقنية المطروحة في مجال الاستغلال والمعالجة دعا السيد حشيشي إلى العمل الجماعي ورفع التحدي لضمان التموين الطاقوي المحلي لمختلف الوحدات الانتاجية بالمنطقة على غرار مصفاة السبع لتكرير البترول من خلال تكثيف النشاط الاستكشافي لتموين المصفاة الى جانب تكثيف الاستكشافات الغازية لضمان التموين الطاقوي الوطني والمحلي.

ويواصل الرئيس المدير العام لسوناطراك زيارته العملية للوقوف على نشاط مصفاة تكرير البترول ببلدية أسبع، شمال الولاية.

مقالات ذات صلة
عبر هذا الرابط.. هذه نتائج التوجيه الجامعي للناجحين الجدد في البكالوريا

عبر هذا الرابط.. هذه نتائج التوجيه الجامعي للناجحين الجدد في البكالوريا

وزارة التربية: تمديد آجال تقديم طلبات النقل خارج الإدارات المستخدمة

وزارة التربية: تمديد آجال تقديم طلبات النقل خارج الإدارات المستخدمة

وزارة الدفاع: حجز 4 قناطير من الكيف على الحدود المغربية

وزارة الدفاع: حجز 4 قناطير من الكيف على الحدود المغربية

سياح ليبيون وتونسيون يعشقون الرحلات الهوائية في عنابة

سياح ليبيون وتونسيون يعشقون الرحلات الهوائية في عنابة

متطوعون يعيدون الحياة للجدران المنسية بأحياء وشوارع الجزائر!

متطوعون يعيدون الحياة للجدران المنسية بأحياء وشوارع الجزائر!

اليمين المتطرف يدافع عن روتايو.. وماكرون فاشل

اليمين المتطرف يدافع عن روتايو.. وماكرون فاشل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد