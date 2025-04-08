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اقتصاد
خلال مشاركته في منتدى ومعرض الطاقة المتوسطي بإيطاليا

حشيشي يؤكد على أهمية التحالفات لتسريع التحول الطاقوي

محمد فاسي
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حشيشي يؤكد على أهمية التحالفات لتسريع التحول الطاقوي
سوناطراك
جانب من مشاركة حشيشي في فعاليات منتدى ومعرض الطاقة المتوسطي (OMC)

سجل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، الثلاثاء، خلال مشاركته في منتدى ومعرض الطاقة المتوسطي (OMC) المنعقد بمدينة رافينا الإيطالية، حضوره في ندوة محورية بعنوان: “روافع النمو المزدهر: التحالفات والتمويل والتكنولوجيات”.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، أكد حشيشي، في مداخلته على الدور الحيوي للتحالفات والشراكات مع المؤسسات الكبرى والناشئة، إلى جانب أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، في تسريع وتيرة التحول الطاقوي وتطوير حلول مبتكرة للتقليل من البصمة الكربونية.

وشدد حشيشي على التزام مجمع سوناطراك بالحفاظ على البيئة وتوفير طاقة مسؤولة ومستدامة، من خلال التوجه نحو الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن إنتاج وقود منخفض الكربون.

ويشارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في هذا الحدث ضمن وفد جزائري رفيع المستوى يقوده وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 أفريل 2025.

ويُعد منتدى OMC أحد أبرز التجمعات الدولية المخصصة لصناعة النفط والغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يشهد برنامج الفعالية على مدار ثلاثة أيام تنظيم معرض دولي، وورشات تقنية متخصصة، إلى جانب جلسات نقاش تجمع بين صنّاع القرار وخبراء الصناعة وممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وتندرج مشاركة مجمع سوناطراك في هذا المحفل الدولي الهام ضمن رؤيته الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتأكيد مكانته كشريك طاقي موثوق على الساحة العالمية.

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