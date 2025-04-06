حشيشي يبحث فرص تعزيز الشراكة مع “بيكر هيوز” الأمريكية

بحث الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، الأحد، الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز الشراكة المستقبلية مع شركة بيكر هيوز الأمريكية.

وجاءت المباحثات خلال زيارة ميدانية قادت حشيشي إلى الشركة الفرعية ألجيسكو ببوفاريك، ولاية البليدة، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، والرئيس المدير العام للشركة الأمريكية بيكر هيوز، لورينزو سيمونيلي.

واستعرض كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ونظيره من الشركة الأمريكية بيكر هيوز، لورينزو سيمونيلي، مستوى تقدم مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل – المرحلة الثالثة – الخطوة الثانية، حيث أكّدا على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي من شأنه مرافقة النضوب الطبيعي لهذا المكمن التاريخي والحيوي.

كما تمحورت المحادثات خلال هذا الاجتماع الثنائي حول سبل توطيد علاقات التعاون القائم في مجال صناعة المعدات الطاقوية، وبحث الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز الشراكة المستقبلية مع بيكر هيوز.

وفي هذا السياق، تطرق حشيشي ولورينزو سيمونيلي إلى إعادة بعث نشاطات شركة أباك المختلطة، والمختصة في تصنيع وتركيب وصيانة المعدات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بسلسلة القيمة للمحروقات.

وأشار بيان للمجمع، أن هذه الزيارة تعد فرصة التقى خلالها مسؤولو سوناطراك وسونلغاز وبيكر هيوز، الذين يشكلون مجموع المساهمين في شركة ألجيسكو المختصة في صيانة المعدات الدوارة كالتوربينات والضواغط لفائدة المركبات الصناعية التابعة لسوناطراك وسونلغاز.

كما سمحت بمعاينة وفد المساهمين الذين تنقلوا إلى بوفاريك، مختلف ورشات فرع ألجيسكو. كما استغلوا فرصة تواجدهم معا لمناقشة حيثيات المخطط التنموي لهذه الشركة، خلال اجتماع نُظِّم بعين المكان.