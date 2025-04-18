حشيشي يزور مواقع إنتاج الغاز لـ”ايكسون موبيل” في أمريكا

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، رشيد حشيشي، أمس الخميس، زيارة إلى مواقع استخراج المحروقات التابعة لشركة “إكسون موبيل” في نيو مكسيكو الأمريكية.

وحسب بيان صادر عن المجمع العمومي الجزائري، فقد استغل وفد سوناطراك هذه الزيارة للاطلاع على تقنيات التحكم في تسربات الميثان ونسب حرق الغاز، الخاصة بحقول الشركة في ولايتي نيو ميكسيكو وتكساس.

كما أتيحت لهم الفرصة لتبادل الخبرات مع مسؤولي إكسون موبيل بخصوص التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في استغلال هذا الحقل الضخم، فضلا عن الآليات والمعايير التي تعتمدها هذه الشركة بخصوص الإجراءات المتخذة للحفاظ على البيئة، يقول البيان..

ولقد شكلت هذه الزيارة الميدانية فرصة لسوناطراك لتعميق العلاقات التي تربطها بشركة إكسون موبيل والاستفادة من تجربتها وكذا العمل على نقل الخبرة التكنولوجية التي تتمتع بها هذه الشركة الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج استغلال المحروقات.