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الجزائر

حشيشي يعاين مشروعا لزيادة حجم شحن منتجات غاز البترول المميع

الشروق أونلاين
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حشيشي يعاين مشروعا لزيادة حجم شحن منتجات غاز البترول المميع

عاين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، مشروعا لمضاعفة قدرات خط الأنابيب سكيكدة-الخروب  الجديد لغاز البترول المميع، الرامي لتأمين الإمدادات بشرق البلاد.

وحسبما جاء، في بيان للمجمع، عاين حشيشي، الثلاثاء ببلدية عزابة (سكيكدة), إنجاز مشروع مضاعفة قدرات خط أنابيب سكيكدة-الخروب الجديد لغاز البترول المميع مقاس 10 بوصة، على مسافة 105 كلم.

ويأتي هذا المشروع، حسب البيان، لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة في الجهة الشرقية من البلاد, “حيث سيؤدي إلى زيادة حجم شحن منتجات غاز البترول المميع (البوتان والبروبان), ويضمن تأمين الإمدادات من هاته المواد وتوزيعها على نطاق واسع بشرق البلاد”.

وجاء ذلك في إطار الزيارات الميدانية التي قادت، حشيشي، رفقة وفد من الإطارات المسيرة، إلى ولايات الطارف، عنابة وسكيكدة، لتفقد مشاريع حيوية تشرف عليها مؤسسات فرعية تابعة لمجمع سوناطراك.

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