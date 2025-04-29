حشيشي يعقد لقاء هاما مع رئيس مجموعة بهوان العمانية

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، الثلاثاء، اجتماع رفيع المستوى مع سعد سهيل بهوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل بهوان العمانية، حسب ما أفاد به بيان للشركة.

وأوضح البيان أن “هذا اللقاء الهام شهد مناقشة المحاور الأساسية للمخطط التطويري للشركة العمانية الجزائرية للأسمدة والذي من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية للأسمدة وتحقيق أداء أفضل على المدى المتوسط”.

للتذكير تعد الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة “AOA” شركة جزائرية ذات أسهم، تُعنى بإنتاج وتسويق الأمونيا واليوريا المحببة.

وتندرج هذه الشركة ضمن شراكة استراتيجية بين مجمع سوناطراك والمجموعة العمانية سهيل بهوان، بما يجسد التعاون الاقتصادي المثمر بين الجزائر وسلطنة عمان.

وتضم “AOA” وحدتين صناعيتين لإنتاج الأمونيا واليوريا، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 4000 طن يومياً من الأمونيا و7000 طن يومياً من اليوريا.

من خلال نشاطها الإنتاجي، تسهم “AOA” في تطوير الصناعة البتروكيمياوية الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر عبر توفير الأسمدة الضرورية لدعم القطاع الفلاحي، كما تساهم في دعم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات من خلال تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.