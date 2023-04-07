حصاد البطولة الوطنية

أُقيمت مساء وسهرة الجمعة مقابلتان، تندرجان ضمن إطار الجولة الـ 22 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفرض شباب قسنطينة التعادل سلبا على مُضيّفه فريق مولودية الجزائر، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم الساحة محمد بوترعة.

وفاز أمل الأربعاء بِنتيجة ساحقة (5-1) على الزّائر نجم مقرة، في مواجهة انْتُظمت بِملعب “إسماعيل مخلوف” ، تحت إدارة حكم الساحة الدولي لطفي بكواسة.

وبادر النّجم إلى هزّ الشباك في الدقيقة الـ 19 بِواسطة فايق عمران (3 في الرّصيد)، بينما سجّل خماسية الأمل كلّ من: زين محمد تومي سياف في الدقيقتَين الـ 23 والـ 57، مع توقيع الأخير من ركلة جزاء (9 في الرّصيد)، وياسين دغماني في الدقيقة الـ 30 (هدفان في الرّصيد)، وزين الدين بن بولعيد في الدقيقة الـ 52 (افتتح العدّاد)، وإسلام عادل آيت علي يحي في الدقيقة الـ 79 (افتتح العدّاد).

وشهدت المباراة طرد مدافع نجم مقرة احميدة صالح في الدقيقة الـ 26.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة السبت والأحد المُقبلَين.

وبات شباب قسنطينة يجمع 37 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد شباب بلوزداد بِفارق 6 نقاط، وتشغل مولودية الجزائر الرّتبة الـ 4 بِرصيد 32 نقطة، ويتموقع أمل الأربعاء في المركز الـ 8 بمجموع 28 نقطة، ويحوز نجم مقرة 26 نقطة في الرّتبة الـ 11.

ولعب أمل الأربعاء كلّ مقابلات البطولة وعددها 22 مباراة، بينما تنقص شباب بلوزداد 5 مقابلات متأخّرة، وتملك مولودية الجزائر ونجم مقرة مقابلتَين متأخّرتَين لِكليهما، نظير مواجهة واحدة لِشباب قسنطينة.