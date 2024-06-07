حصاد البطولة الوطنية بعد تنظيم 28 جولة

لقطة من المباراة الجوارية العاصمية بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بِملعب "نيلسون مانديلا" بِبراقي.

يبقى الصّراع على أشدّه بِخصوص نيل مركز الوصافة في البطولة الوطنية، وأيضا النادي الأخير الذي سيُرافق اتحاد سوف إلى القسم الثاني.

جاء ذلك بعد اختتام فعّاليات الجولة الـ 28، وقبل مشهدَين عن إسدال ستار البطولة الوطنية للقسم الأوّل. التي لُعبت مقابلاتها بِمُدرّجات شاغرة، وإقامة لقاء شباب قسنطينة وضيفه فريق مولودية وهران بِميدان “عمار حمام” بِخنشلة، بِسبب العقوبة المُسلّطة على “السّنافر”.

وتعادل الفريقان المُتصارعان على المركز الثاني، وهما شباب بلوزداد وشباب قسنطينة. وفي أسفل الجدول وإن كانت مولودية البيّض قد تنفّست قليلا، فإن المعاناة ظلّت لصيقة بنجم بن عكنون ومولودية وهران، واتحاد بسكرة الذي التحق بِهذه الأندية المُهدّدة بِالنزول إلى القسم الثاني.

وتألّق النيجيري توسين أوموييلي لاعب اتحاد خنشلة بِتسجيله ثلاثية، ورفعه غلّته إلى 9 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

نتائج المقابلات:

م.الجزائر 0 – ش.بلوزداد 0

ش.قسنطينة 1 – م.وهران 1

ش.الساورة 2 – ا.العاصمة 1

ن.بن عكنون 1 – و.سطيف 0

ن.مقرة 2 – ن.البارادو 0

ج.الشلف 1 – ش.القبائل 1

ا.سوف 2 – ا.خنشلة 5

ا.البيّض 2 – ا.بسكرة 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 62ن

2- ش.بلوزداد 50ن

3- ش.قسنطينة 50ن

4- ا.العاصمة 43ن

5- و.سطيف 42ن

6- ن.البارادو 39ن

7- ش.الساورة 39ن

8- ش.القبائل 38ن

9- ا.خنشلة 38ن

10- ن.مقرة 37ن

11- م.البيّض 35ن

12- ج.الشلف 35ن

13- م.وهران 33ن

14- ا.بسكرة 33ن

15- ن.بن عكنون 32ن

16- ا.سوف 7ن