حصاد البطولة الوطنية في مشهد رفع الستار

لُعبت مساء السبت مقابلتان أُخريان، عن الجولة الأولى للبطولة الوطنية في موسمها الجديد.

وتعادل وفاق سطيف خارج القواعد بِهدف لِمثله مع اتحاد خنشلة، مثلما افترق نادي البارادو والزائر فريق جمعية الشلف بِلا غالب ولا مغلوب، لِكن بِنتيجة سلبية.

وبادر اتحاد خنشلة إلى التسجيل بِواسطة محمد إسلام بكير في الدقيقة الـ 21، وعادل الوفاق كفّة النتيجة بِهدف المدافع كمال حميدي في الدقيقة الـ 41.

وكان حميدي (29 سنة) يرتدي زي مولودية الجزائر منذ صيف 2021، وقد انضمّ إلى الوفاق في جويلية الماضي لمدة موسمَين.

وعرف مشهد رفع الستار تنظيم أربع مقابلات، في تاريخَين سابقَين.

وتُجرى المواجهتان المتبقيتان في تاريخ لاحق: مولودية الجزائر مع الجار شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل مع الضيف اتحاد العاصمة. وذلك بِسبب مشاركة 20 لاعبا ينتمون إلى هذه الأندية الأربعة (من أصل 26) مع المنتخب الوطني المحلي في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.