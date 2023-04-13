حصاد الجزائريين في دوري المؤتمر الأوروبي

خاض عديد اللاعبين الدوليين الجزائريين مساء وسهرة الخميس، مقابلات ذهاب ربع نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق أندرلخت بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي ألكمار الهولندي، وشارك المهاجم إسلام سليماني أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 66، تاركا فريقه البلجيكي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتعادل فريق وست هام بِهدف لِمثله مع المُضيّف نادي لاغونتواز البلجيكي، وشارك المهاجم سعيد بن رحمة بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه الإنجليزي مُتعادلا في النتيجة بـ (1-1).

وانتهت مباراة فريق نيس ومُضيّفه نادي بال السويسري بِنتيجة التعادل (2-2)، وشارك متوسّط الميدان هشام بوداوي أساسيا بِزيّ الفريق الفرنسي، ودخل المهاجم بلال براهيمي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 84. في حين تابع الحارس تيدي بولهندي ولاعب الخطّ الأمامي بدر الدين بوعناني المواجهة من دكّة البدلاء، بينما غاب المدافع يوسف عطال بِداعي الإصابة.

وتُجرى مقابلات العودة مساء وسهرة الخميس المُقبل.