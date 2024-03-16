حصاد الجولة العشرين من عمر البطولة

لُعبت بعد ظهيرة وسهرة السبت آخر مقابلتَين، من عمر الجولة العشرية لِبطولة القسم الوطني الأوّل.

وفاز اتحاد بسكرة بِميدانه على الجار اتحاد خنشلة بِنتيجة (2-1)، في مباراة احتضنها ملعب “19 فيفري”، تحت إدارة حكم السّاحة الدولي لحلو بن ابراهم.

وسجّل ثنائية اتحاد بسكرة كلّ من اللاعبَين: ياسين مدان في الدقيقة الثالثة، وبلال بوكروم في الدقيقة الـ 68. بينما أمضى توقيع اتحاد خنشلة اللاعب سيد علي العمري في الدقيقة الـ 23.

ورفع بوكاروم غلّته إلى هدفَين، بينما افتتح مدان والعمري عدّاد التهديف.

وفي مباراة أُخرى جوارية أدارها حكم السّاحة حسام بن يحي، واحتضنها ميدان “زكريا محجوب” بِالبيّض، خسرت المولودية المحلّية بِهدف لِصفر أمام شبيبة الساورة، من توقيع اللاعب عبد الجليل تقي الدين ساعد في الدقيقة الـ 80، وهو ثالث هدف له في بطولة هذا الموسم.

وحصد اتحاد بسكرة ثاني انتصار تواليا في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، بينما سقط اتحاد خنشلة في فخّ الخسارة بعد ثلاثة لقاءات بِلا هزيمة. في حين لم يتذوّق فريق مولودية البيّض حلاوة الفوز في المواجهات الأربع الأخيرة، التي تتضمّن ثلاث هزائم، وبِالمُقابل استعادت شبيبة الساورة نغمة الانتصارات، بعد أربع مقابلات بِلا فوز.

وبات اتحاد بسكرة يحوز 28 نقطة في المركز الـ 7، ويشغل اتحاد خنشلة الرّتبة الـ 9 بِمجموع 27 نقطة، ويملك فريق شبيبة الساورة الرّصيد ذاته في المركز الـ 10 (خنشلة تتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف: -3/ -7)، وتتموقع مولودية البيّض في الرّتبة الـ 11 بِرصيد 25 نقطة.

ويتميّز اتحاد خنشلة عن الفرق الثلاثة الأخرى، بِكونه يملك في جعبته مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 19، يخوض غمارها أمام الزّائر شباب بلوزداد، في تاريخ لم يُضبط بعد.