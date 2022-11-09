حصاد الجولة الـ 11 من عمر البطولة

أُقيمت عصر الأربعاء أربع مقابلات، بِرسم الجولة الـ 11 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

واستمرّ الرّائد شباب قسنطينة في حصد نقاط الفوز، بعد تغلّبه على الضيف نجم مقرة، مُسجّلا ثلاث انتصارات مُتتالية. متبوعا بِالمطارد شباب بلوزداد الذي عاد بِالزّاد كاملا من غليزان، لمّا واجه جمعية الشلف.

وفاز وفاق سطيف خارج القواعد بِنتيجة ثقيلة على نادي البارادو، في مباراة لُعبت بِمدرجات شاغرة. بينما عمّقت مولودية الجزائر جراح المُضيّف هلال شلغوم العيد، وكبّدته تاسع خسارة على التوالي.

وتُجرى ثلاث مقابلات أُخرى عن هذه الجولة السبت المقبل، بينما تأجّل لقاء اتحاد العاصمة والزّائر أمل الأربعاء إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال فريق “سوسطارة” بِمنافسة كأس “الكاف”.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.قسنطينة 1 – ن.مقرة 0

ج.الشلف 0 – ش.بلوزداد 1

ن.البارادو 0 – و.سطيف 3

ه.شلغوم العيد 0 – م.الجزائر 1

وتشكّلت لائحة الترتيب وفقا لِما يلي:

1- ش.قسنطينة 23ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 22ن (ناقص 3 مقابلات)

3- و.سطيف 18ن (ناقص مقابلة)

4- م.الجزائر 17ن (ناقص مقابلتَين)

5- ا.العاصمة 16ن (ناقص 4 مقبلات)

6- ا.خنشلة 16ن (ناقص مقابلة)

7- ج.الشلف 13ن

8- أ.الأربعاء 12ن

9- ن.مقرة 12ن

10- م.وهران 12ن (ناقص مقابلتَين)

11- م.البيّض 11ن (ناقص مقابلة)

12-ش.الساورة 11ن (ناقص مُقابلتَين)

13- ا.بسكرة 10ن

14- ن.البارادو 8ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 5ن (ناقص 3 مقابلات)

16- ه.شلغوم العيد 1ن