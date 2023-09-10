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رياضة

حصاد القفاز الجزائري في اليوم الأول من الدورة المؤهلة إلى الأولمبياد

عمر سلامي
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حصاد القفاز الجزائري في اليوم الأول من الدورة المؤهلة إلى الأولمبياد
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المنتخب الوطني للملاكمة

بصم المنتخب الوطني للملاكمة أكابر رجال وسيدات على بداية موفقة في دورة السنغال، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وعرف اليوم الأول من المنافسة فوز الملاكمتين بوعلام روميساء وخليف حجيلة، حيث تأهلت بوعلام روميساء إلى ثمن النهائي بعد فوزها على نظيرتها الأثيوبية.

وتأهلت الملاكمة خليف حجيلة في وزن 60كغ عقب فوزها على نظيرتها المصرية لتتأهل بذلك إلى الدور ربع النهائي.

أما عند الرجال، فتأهل يونس نموشي في وزن 80كغ إلى ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره من كوت ديفوار.

وفي وزن أكثر من 92 كغ، فاز الملاكم قاضي مراد على نظيره الغاني ليتأهل بذلك إلى ربع النهائي.

كما تأهل الملاكم معوش هشام إلى ثمن النهائي في وزن 57 كع عقب فوزه على نظيره الغامبي.

وعرف اليوم الأول من المنافسة خسارة الملاكم يعيش يوسف إسلام ضد نظيره المصري.

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