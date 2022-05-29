حصار على “لوبيات” الفحم والفلين لحماية الغابات

تعليمات صارمة لمصالح الدرك وطنيّا

تلقت المجموعات الإقليمية للدرك الوطني، عبر جميع ولايات الوطن، تعليمات صارمة بضرورة تشديد الرقابة ليلا ونهارا على المساحات الغابية، لتفادي حرائق الغابات، مع تضييق الخناق على “لوبيات” الفحم و”مافيا” الفلين التي تستغل فصل الصيف لتنفيذ جرائمها مع سبق الإصرار والترصد.

وحسب ما كشفته مصادر “الشروق”، فإن مصالح الدرك الوطني المنتشرة عبر الوطن، تحضر لخطة أمنية محكمة، تنفيذا لتعليمات قيادة الدرك الرامية إلى حماية المساحات الغابية والمحافظة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية من الحرائق التي تندلع في موسم الصيف، مخلفة كل عام خسائر رهيبة، خاصة على مستوى 11 ولاية من الوطن، وهذا أمام تنبؤات مصالح الأرصاد الجوية بصيف أشد حرارة.

كما ستتصدى مصالح الدرك الوطني، باعتبار أن 90 بالمائة من الغابات تقع في اختصاص إقليم الدرك، لـ”لوبيات” الفحم، و”مافيا” الفلين، حيث توصلت تحقيقات الجهات الأمنية إلى أن 80 بالمائة من الحرائق تمت عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بتورّط تلك اللوبيات لكسب أرباح مضاعفة، إلى جانب مافيا الفلين التي تنشط طيلة أيام السنة وتقوم بتهريبه بعد أن يتم تحويل هذه المادة على شكل حبيبات إلى الخارج بالتواطؤ مع شبكات دولية.

ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي أعلنت الأحد تجميد إنتاج الفحم مؤقتا نظرا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الفلاحة، في بيان لها، أن القرار جاء في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2021-2022 وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة.

كما أشارت الوزارة إلى أن مصالح الغابات تعكف بالسهر على الاحترام الصارم للإجراء، وأي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول.

ومن جهتها، فإن مصالح الحماية المدنية طلبت مسبقا من السلطات المحلية عبر جميع الولايات، فتح وتهيئة مداخل ومسالك ثانوية جديدة على مستوى الغابات لضمان التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية، والذين يسجلون يوميا في فصل الصيف من 20 إلى 27 حريقا للغابات، بمعدل 4 آلاف حريق سنوي.