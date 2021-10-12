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الجزائر
وزارة الصناعة الصيدلانية تؤكد اتخاذ إجراءات استباقية لتوفيرها

حصة إضافية من الأنسولين في السوق قريبا لمواجهة الأزمة

كريمة خلاص
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حصة إضافية من الأنسولين في السوق قريبا لمواجهة الأزمة

أوضحت وزارة الصناعة الصيدلانية، عقب مقال أصدرته “الشروق”، يوم الثلاثاء، بخصوص ندرة الانسولين السريعة أنّها قامت بإجراءات استباقية من أجل توفيرها، وهذا من خلال إصدار برامج تكميلية للاستيراد لمختلف أنواع الأنسولين الثلاث السريعة.

وطمأنت الوزارة المواطنين والمتعاملين باستلام كمية تقدر بـ 200.000 علبة خلال الأسابيع القادمة، ما سيمكّن من الاستمرار في تلبية احتياجات السوق الوطنية على نطاق واسع.

وأعلمت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الخصوص كل المتعاملين، الصيادلة والمواطنين أنّه إضافة الى الكمية المستوردة سنويا المقدرة ب 1.286.317 وحدة، تم وضع كمية إضافية تقدر ب 300.000 علبة في السوق الوطنية، منها 100.000 علبة يوم 16 سبتمبر 2021 و 200.000 يوم 29 سبتمبر الماضي.

ودعت وزارة الصناعة الصيدلانية كل المتعاملين في مجال الأدوية وبخاصة الأنسولين إلى التحلّي بروح المسؤولية الأخلاقية، وأدانت كل تشويه للحقائق وتغليط ومضاربة في سوق الأدوية، وفي نفس الإطار تذكّر الوزارة أيضا كل مهنيي الصحة والمرضى بأن الأولوية تكون دائما للتوفير المستمر للأدوية والمواد الصيدلانية.

للتذكير فقد تناولت “الشروق”، في مقالها الأزمة المسجلة في الحصول على الأنسولين السريعة ومعاناة المرضى الامر الذي أكده العديد من المختصين لاسيما الصيادلة وجمعية المرضى، كما تطرقت في مقالها الى بوادر انفراج للأزمة.

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