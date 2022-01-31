حصة الجزائر بـ10 آلاف حاج فقط

السعودية تقلص الحجاج من أربعة ملايين إلى 400 ألف بسبب كورونا

كشف رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية نذير بلحاج في تصريح حصري للشروق، عن استقباله لمراسلة رسمية من طرف وزارة الحج السعودية تفيد بتقليص بعثة الحج الجزائرية هذا العام من 40 ألفا إلى 10 آلاف حاج فقط، بسبب الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتأمين موسم الحج من عدوى الوباء، والتي أجبرتها على تخفيض عدد الحجاج من أربعة ملايين إلى 400 ألف حاج فقط، بهدف تسهيل تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس، على غرار التباعد وحماية الحجاج من الاكتظاظ والزحمة في مختلف المشاعر، التي من شأنها أن تساهم في انتشار العدوى وتشكل خطورة على صحة زوار بيت الله الحرام .

الحكومة مخيرة بين إعادة عملية القرعة أو إلغاء الحج

وأضاف محدثنا أن جميع البلدان تم تخفيض بعثتها إلى الربع، على غرار الجزائر، التي ستواجه صعوبة كبيرة هذا العام في اختيار 10 آلاف حاج من أصل 40 ألفا، الذين فازوا بالقرعة سنة 2020 وتم تأجيل حجهم، وهذا ما يتطلب حسبه إجراء قرعة ثانية وإلغاء اصطحاب عدد كبير من الأشخاص الذين تعودوا على مرافقة البعثة الجزائرية على غرار الأئمة وأطقم الإسعاف والأطباء وغيرهم، ولم يستبعد نذير بلحاج إقدام الجزائر على إلغاء موسم الحج هذا العام تجنبا للفتنة التي يمكن أن تتسبب فيها عملية إعادة القرعة، وهو ما يجعل الديوان الوطني للحج هذا الموسم في حرج كبير في عملية اختيار بعثة الحج التي تم تقليصها إلى الربع .

نحو استبعاد كبار السن والمرضى من زيارة البقاع المقدسة

وأكد بلحاج أن الوكالات السياحية لن تستفيد هذا العام من حصتها في الحج، والمقدرة كل عام بـ600 حاج، “وهو أمر مفهوم وضرورة نتيجة تراجع عدد البعثة”، وأضاف أن مراسلة وزارة الحج السعودية التي استقبلتها الوكالات السياحية شكلت حالة طوارئ في الديوان الوطني للحج والعمرة، الذي يدرس حاليا الطرق المثلى لعملية اختيار 10 آلاف حاج جزائري والتي تكون عن طريق إعادة عملية القرعة مع وجود اقتراحات باستبعاد المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة من الحج هذا العام، “تماشيا مع تهديدات الوباء، وهو الأمر الذي سيتفهمه الجزائريون خاصة في ظل انتشار العدوى لمستويات قياسية في مختلف بلدان العالم”، وكشف مصدرنا أن العديد من الأصداء الرسمية اقترحت أيضا إمكانية إلغاء الجزائر لموسم الحج هذا العام تجنبا للفتنة في اختيار الحجاج والتحديات الصحية التي يمكن أن تواجههم في البقاع المقدسة التي ستشهد حتما اكتظاظا في العديد من المشاعر رغم تقليص عدد الحجاج بعشر مرات، “وهو الأمر الذي ستفصل فيه الحكومة قريبا تماشيا مع مستجدات الحج التي كشفت عنها السعودية حديثا، والتي فضلت تقليص عدد الحجاج وعدم حرمان المسلمين من مختلف بقاع العالم من زيارة بيت الله الحرام بدل تنظيم حج مغلق للسعوديين فقط على غرار ما تم القيام به العام الماضي والذي كان حجا شكليا فقط نظرا لتهديدات الوباء”.

وتماشيا مع قرار تقليص عدد الحجاج الجزائريين إلى 10 آلاف حاج، وإمكانية إلغائه من طرف الحكومة تجنبا للفتنة، اقترحت النقابة الوطنية للوكالات السياحية مراجعة قرار إلغاء العمرة، والسماح للجزائريين بزيارة المشاعر المقدسة، خاصة في رمضان “أين تعادل العمرة حجة كاملة”، وهذا بعد حرمان المواطنين من الحج والعمرة لسنتين متتاليتين، “خاصة وأن الجزائريين يعتبرون من أكثر الشعوب إقبالا على العمرة وتربطهم علاقة روحية وطيدة مع بلد الله الحرام”.

وعن البروتوكول الصحي المفروض على الحجاج هذا العام، أكد نذير بلحاج أنه يشترط على الراغبين في الحج إجراء ثلاثة تلقيحات مهما كان نوعها، وهذا ما يعني أن الجواز الصحي الجزائري مقبول في السعودية، بالإضافة إلى إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس 48 ساعة قبل دخول السعودية، مع القيام بنفس الاختبار في جميع المطارات السعودية التي تستقبل الحجاج من مختلف بقاع العالم .