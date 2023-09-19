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اقتصاد

حصة العملات المحلية في المبادلات بين روسيا والصين ترتفع إلى 90 بالمئة

الشروق أونلاين
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حصة العملات المحلية في المبادلات بين روسيا والصين ترتفع إلى 90 بالمئة
أرشيف
الصين وروسيا

كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف يوم الثلاثاء في بكين، أن حصة الروبل واليوان الصيني في المبادلات التجارية بين روسيا والصين قد وصلت إلى 90 بالمئة.

وقال ريشيتنيكوف في حديث للصحفيين:”تجارتنا بالعملات الوطنية تبلغ الآن 90 بالمئة. وقد ارتفعت حصة الروبل الروسي من 4 بالمئة، إلى 20 بالمئة”.

وأشار الوزير الروسي في هذا الشأن، إلى أن غلبة اليوان في المبادلات بين البلدين، تعود إلى حجم الاقتصاد الصيني وقابلية تحويل العملة.

وتعمل روسيا على تطوير حجم التبادل التجاري بالعملات الوطنية مع الدول الأخرى، حسب ما أكده الوزير الذي يجري زيارة عمل إلى الصين.

ومنتصف أفريل الماضي، عبّر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من الصين، عن دعمه لإنشاء عملة موحّدة لدول “بريكس”. لتكون بديلا عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة.

وقال سيلفا لدى زيارته لبنك التنمية الجديد الذي استحدثته دول “بريكس” في شنغهاي:”لماذا لا تمتلك مؤسسة مثل هذا البنك، عملة خاصة للمبادلات التجارية بين البرازيل والصين؟”.

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