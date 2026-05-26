حصة تدريبية مفتوحة لجماهير “الخضر” قبل التنقل إلى هولندا

سيجري المنتخب الوطني حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام والجماهير قبل التنقل إلى روتردام لمواجهة هولندا وديا.

وسيخوض أشبال الناخب الوطني الحصة التدريبية ليوم الأحد المقبل، تحت أنظار الجماهير.

وبرمجت الحصة التدريبية بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وسيتنقل “الخضر” بعدها إلى روتردام لمواحهة هولندا وديا، وهي المواجهة المبرمجة يوم 3 جوان المقبل.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته تحسبا لكأس العالم 2026. وانطلق التربص التحضيري أمسية الاثنين بالمركز الفني بسيدي موسى.