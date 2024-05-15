حصة ضمن مؤطري مكاتب التصويت للشباب “المسجّلين للمرة الأولى في القوائم الانتخابية”

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يوم الأربعاء بقسنطينة، عن قرار بفتح المجال للشباب المسجّلين للمرة الأولى في القوائم الانتخابية، للعمل ضمن قوائم مؤطري مكاتب التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد شرفي في ندوة صحفية خلال زيارة قادته إلى الولاية، أهمية إشراك فئة الشباب في تأطير العملية الانتخابية في 7 سبتمبر المقبل. من أجل تعزيز مشاركتها في العمل السياسي.

وتهدف هذه المبادرة إلى “تمكين الشباب من المشاركة في تأطير التصويت، وتعزيز مشاركتها السياسية. وإدماجها في مسار العملية الانتخابية”، يضيف شرفي.

متابعا:”رغم صغر سنّهم، ستخصص لهم حصة ضمن قوائم مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، في إطار عملية إدماجهم في المسار الانتخابي”.

وفي 21 مارس الماضي، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حُدّد تاريخُها بيوم 7 سبتمبر 2024. وسيتمّ استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024. للإدلاء بأصواتها في الرئاسيات.