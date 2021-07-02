حصري.. 64.5 نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط

الأعلى في تاريخ الإمتحانات المدرسية

سجلت، وزارة التربية الوطنية، أعلى نسبة نجاح في تاريخ إمتحانات شهادة التعليم المتوسط، حيث بلغت 64,05 بالمائة في دورة جوان 2021.

وحسب مصادر الشروق فهذه النتيجة غير المسبوقة، كانت بفضل نظام التمدرس الاستثنائي الذي اعتمد بالدرجة الأولى على “التفويج” والتدريس بالتناوب يوما بيوم جراء أزمة كورونا.

يذكر أن نسبة قبول تلاميذ الرابعة متوسط في السنة أولى ثانوي دورة سبتمبر 2020، قد بلغت 90.61 بالمائة، خاصة بعد اتخاذ الحكومة أنذاك قرارا جعل الامتحان “اختياري” للمتمدرسين النظاميين وإجباري لفائدة المترشحين الأحرار، بسبب أزمة الوباء التي فرضت تعليق الدراسة وجعل الدراسة عن بعد، في حين تم تسجيل نسبة نجاح وطنية بلغت 55.47 في دورة جوان 2019 في عهد الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، مقابل تسجيل نسبة نجاح قدرت بـ56.88 بالمائة دورة جوان 2018 في فترة استوزار وزيرة التربية الوطنية السابقة.