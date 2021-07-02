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حصري.. 64.5 نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط
الجزائر
الأعلى في تاريخ الإمتحانات المدرسية

حصري.. 64.5 نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط

نشيدة قوادري
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  • 3
حصري.. 64.5 نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط
أرشيف

سجلت، وزارة التربية الوطنية، أعلى نسبة نجاح في تاريخ إمتحانات شهادة التعليم المتوسط، حيث بلغت 64,05 بالمائة في دورة جوان 2021.

وحسب مصادر الشروق فهذه النتيجة غير المسبوقة، كانت بفضل نظام التمدرس الاستثنائي الذي اعتمد بالدرجة الأولى على “التفويج” والتدريس بالتناوب يوما بيوم جراء أزمة كورونا.

يذكر أن نسبة قبول تلاميذ الرابعة متوسط في السنة أولى ثانوي دورة سبتمبر 2020، قد بلغت 90.61 بالمائة، خاصة بعد اتخاذ الحكومة أنذاك قرارا جعل الامتحان “اختياري” للمتمدرسين النظاميين وإجباري لفائدة المترشحين الأحرار، بسبب أزمة الوباء التي فرضت تعليق الدراسة وجعل الدراسة عن بعد، في حين تم تسجيل نسبة نجاح وطنية بلغت 55.47 في دورة جوان 2019 في عهد الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، مقابل تسجيل نسبة نجاح قدرت بـ56.88 بالمائة دورة جوان 2018 في فترة استوزار وزيرة التربية الوطنية السابقة.

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التعليقات
3
  • ابو علي

    و المعنى من وراء هذا الكلام.؟ في حين تم تسجيل نسبة نجاح وطنية بلغت 55.47 في دورة جوان 2019 في عهد الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، مقابل تسجيل نسبة نجاح قدرت بـ56.88 بالمائة دورة جوان 2018 في فترة استوزار وزيرة التربية الوطنية السابقة.

    3
  • عادل

    20٪ غش و 10٪ دزان 5٪ معارف 5٪ جابوها لسهروا الليالي ربي اوفق لتعبوا وقراو و الناس نيام

    5
  • استاذ متقاعد

    _البرنامج المكثف وتخفيض الحجم الساعي بسبب المرض. _الحشو بسبب الساعات الضائعة بفعل الإضراب المتواصل كل ما تقدم اثر سابقا على مردود التلاميذ ولذلك كانت النسب تصل حتى إلى 25 % ؟؟؟؟ وهو اجحاف بحق تلميذ لم تناسبه ظروف التمدرس فكان بين مطرقة البرنامج وسندان التوقيت ، وكان من المفروض الإبقاء على معدل الانتقال الذي اعتمد السنة الماضية لان الظروف هي هي بل وزيادة ضياع حصص سداسي كامل تقريبا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والنقابات المتبنية الإضراب.

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