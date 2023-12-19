حصص دعم مجانية لمترشحي البكالوريا في عطلة الشتاء

أوامر بفتح المؤسسات لتأطير المراجعة ضمن أفواج

طلبت وزارة التربية الوطنية من مديريها التنفيذيين ضرورة اتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لفتح المتوسطات والثانويات، خلال عطلة الشتاء والتي ستنطلق في 21 ديسمبر الجاري، لأجل تنظيم “الدعم البيداغوجي” المجاني لفائدة التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وفي منشور وزاري يحمل الرقم 991 مؤرخ في 22 ديسمبر الجاري، حثّت المديرية العامة للتعليم مديري التربية للولايات على ضرورة تجسيد كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإبقاء المتوسطات والثانويات مفتوحة، خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، وذلك لأجل تمكين تلاميذ أقسام الرابعة متوسط وأقسام الثالثة ثانوي المرشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا بعنوان دورة 2024 من تلقي حصص الدعم البيداغوجي مجانا.

وجاءت هذه الخطوة في إطار مواصلة بذل مجهودات أكبر لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تلقن للتلاميذ بأماكن غير آمنة على غرار المستودعات، في مقابل دفع مبالغ مالية تختلف قيمتها من أستاذ إلى آخر.

وفي نفس السياق، أكدت المديرية العامة للتعليم على أن رؤساء المتوسطات والثانويات على المستوى الوطني، وبناء على المنشور الوزاري رقم 991 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010، مطالبون وجوبا ببرمجة دروس الدعم والتقوية والتي تمنح مجانا، وفق صيغ الحصص المؤطرة أو الحصص المحروسة، أو المراجعة ضمن أفواج، شريطة ترك الالتحاق بالمؤسسات التربوية خلال فترة العطلة، لتلقي هذا النوع من الدروس “اختياريا” دون فرض العملية على المتمدرسين.

وفي هذا الصدد، لفتت نفس المديرية إلى أن مديري التربية للولايات مدعوون أيضا لحث مديري المتوسطات ومديري الثانويات للانخراط بشكل كبير في مسعى تحسيس الأساتذة والتلاميذ على حد سواء بالأهمية البيداغوجية لهذه العملية، وأثرها الفعّال في تحضير التلاميذ الجيّد للامتحان، وتمكينهم من النجاح والرفع من المردود التربوي.

وإضافة إلى ما سبق، نبّهت المديرية نفسها مديري التربية من أنهم مطالبون أيضا بتجنيد مصالحهم لأجل إعلام أولياء التلاميذ بكل الجوانب التنظيمية لعملية الدعم والتقوية المجانية من أجل الانخراط فيها.

كما دعت المديرية العامة للتعليم إلى أهمية إيلاء هذه العملية العناية التي تستحقها، والسهر على توفير الظروف التنظيمية والبيداغوجية لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، ويتعلق الأمر برفع مستوى التلاميذ وتحسين التحصيل الدراسي لديهم، خاصة وأن المعنيين بدروس الدعم المجانية مقبلون على اجتياز امتحانات رسمية.

من جهة أخرى، أكدت نفس المديرية على أهمية موافاة مصالحها المختصة بوضعية إحصائية عن تنظيم هذه الحصص مباشرة بعد نهاية العطلة الشتوية، من خلال ضبط أولا عدد المتوسطات والثانويات التي نظمت حصص الدعم البيداغوجي مع تدوين النسبة المحققة طيلة أسبوع، بالإضافة إلى القيام بإحصاء شامل لعدد تلاميذ أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، علاوة على جرد العدد الإجمالي للتلاميذ المستفيدين من حصص الدعم البيداغوجي، من خلال ضبط النسبة المئوية الإجمالية، فضلا على تحديد دقيق لعدد الحصص المقدمة للتلاميذ في كل مادة وتخصص.