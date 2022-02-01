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حصلت على ترخيص في أوروبا.. أول سيارة طائرة ستغيّر وجه العالم (فيديو)

الشروق أونلاين
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حصلت على ترخيص في أوروبا.. أول سيارة طائرة ستغيّر وجه العالم (فيديو)

حصلت أول سيارة طائرة، والتي من المتوقع أن تغير وجه العالم على ترخيص للطيران في أوربا، وهي أول شهادة تقدم من نوعها. 

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حصلت السيارة السلوفاكية الطائرة،  الخميس 27 جانفي 2022 على شهادة تثبت صلاحيتها للطيران، وبالتالي بات من الممكن استخدامها كأي طائرة خفيفة.

وخضعت هذه السيارة الطائرة لاختبارات عديدة تمثلت بإقلاعها وهبوطها 200 مرة قضت خلالها ما مجموعه 70 ساعة في التحليق.

وتختلف السيارة AirCar عن مثيلاتها الموجودة حاليا بكونها شبيه جدا بسيارة سباق تقليدية، وبعد هبوطها تنثني أجنحتها على طول هيكل السيارة وذيلها الطويل يتحول إلى عمود.

وأضافت التقارير أن السيارة الشهيرة بأفلام الخيال العلمى تحولت إلى واقع وتطير على ارتفاع يصل لأكثر من 2438.4 متر ومن الممكن أن تطير لمسافة تصل إلى 1000 كيلو متر.

وتتحول من سيارة إلى طائرة فى مدة دقيقتين و15 ثانية وحين تهبط تتحول لسيارة رياضية بضغطة زر واحدة فى أقل من 3 دقائق، ويمكن أن تحمل شخصين بحد أقصى للوزن ولا يمكنها الإقلاع والهبوط بشكل عمودى إنما يتطلب مدرجًا لتنفيذ تلك العملية.

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