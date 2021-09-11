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خلال الـ24 ساعة الماضية

حصلية كورونا بالجزائر: 262 إصابة جديدة و19 وفاة

الشروق أونلاين
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حصلية كورونا بالجزائر: 262 إصابة جديدة و19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 262 إصابة جديدة، بفريوس و19 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 10 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 258 إصابة جديدة، بفريوس و20 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 09 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس ، تسجيل 313 إصابة جديدة، بفريوس و21 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 08 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 317 إصابة جديدة، بفريوس و27 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 07 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 332 إصابة جديدة، بفريوس و26 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 06 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل 309 إصابة جديدة، بفريوس و25 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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