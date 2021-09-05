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خلال الـ24 ساعة الماضية

حصلية كورونا بالجزائر: 345 إصابة جديدة و21 وفاة

الشروق أونلاين
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حصلية كورونا بالجزائر: 345 إصابة جديدة و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 345 إصابة جديدة، بفريوس و21 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 04 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 351 إصابة جديدة، بفريوس و26 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 03 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 393 إصابة جديدة، بفريوس و34 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 02 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس ، تسجيل 388 إصابة جديدة، بفريوس و37 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 01 سبتمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 447 إصابة جديدة، بفريوس و33 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 31 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 506 إصابة جديدة، بفريوس و29 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 30 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل 412 إصابة جديدة، بفريوس و31 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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التعليقات
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  • حمبدوش

    عدد الوفيات مرتفع جدا مقارنة بعدد الاصابات

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