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خلال الـ24 ساعة الماضية

حصلية كورونا بالجزائر: 512 إصابة جديدة و27 وفاة

الشروق أونلاين
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حصلية كورونا بالجزائر: 512 إصابة جديدة و27 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 512 إصابة جديدة، بفريوس و27 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصلية كورونا ليوم الخميس 26 أوت 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 503 إصابة جديدة، بفريوس و25 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصلية كورونا ليوم الأربعاء 25 أوت 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل 545 إصابة جديدة، بفريوس و33 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصلية كورونا ليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 573 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 23 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل 30 وفاة و506 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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