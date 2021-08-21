حصلية كورونا بالجزائر: 515 إصابة جديدة و27 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 27 وفاة و515 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 20 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 28 وفاة و578 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 19 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس ، تسجيل 31 وفاة و694 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 18 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء ، تسجيل 31 وفاة و721 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 17 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 37 وفاة و695 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 16 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 36 وفاة و710 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.