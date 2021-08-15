-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال الـ24 ساعة الماضية

حصلية كورونا بالجزائر: 603 إصابة جديدة و28 وفاة

الشروق أونلاين
  • 2581
  • 0
حصلية كورونا بالجزائر: 603 إصابة جديدة و28 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، الأحد،  عن تسجيل 28 وفاة و603 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم السبت 14 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، السبت،  عن تسجيل 36 وفاة و753 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 13 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة،  عن تسجيل 35 وفاة و860 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 12 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس ،  عن تسجيل 41 وفاة و851 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الاربعاء 11 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء،  عن تسجيل 36 وفاة و844 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 10 اوت 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 40 وفاة و979 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 9 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 28 وفاة و992 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

مقالات ذات صلة
جرحى وخسائر مادية معتبرة جراء الحرائق في عدة ولايات

جرحى وخسائر مادية معتبرة جراء الحرائق في عدة ولايات

لباطشة: رئيس الجمهورية لم يغلق باب تعديل قانون التقاعد

لباطشة: رئيس الجمهورية لم يغلق باب تعديل قانون التقاعد

وصول 3 طائرات إطفاء روسية إلى الجزائر غدا  

وصول 3 طائرات إطفاء روسية إلى الجزائر غدا  

خطة طوارئ لضمان الدخول المدرسي بمناطق الحرائق

خطة طوارئ لضمان الدخول المدرسي بمناطق الحرائق

أخبار الجزائر ليوم السبت 14 أوت 2021

أخبار الجزائر ليوم السبت 14 أوت 2021

مفتشو التجارة يشمعون عدة محلات لعدم احترامها البروتوكول الصحي

مفتشو التجارة يشمعون عدة محلات لعدم احترامها البروتوكول الصحي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد