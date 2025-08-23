-- -- -- / -- -- --
حصن “الكناري” يتقوّى بِمُدافع دولي

الشروق الرياضي
حصّنت إدارة نادي شبيبة القبائل، السبت، الجبهة الخلفية لِفريقها الكروي بِالمدافع الدولي زين الدين بلعيد.

وأمضى زين الدين بلعيد (26 سنة) عقدا يدوم حتى صيف 2028، يُمثّل بِموجبه ألوان فريق “الكناري”.

وكان ابن بلدية الثنية (ولاية بومرداس) يرتدي زي نادي سينت ترويدن البلجيكي في الموسم الماضي. وقد تميّزت هذه التجربة الأولى خارج الوطن بِالفشل، عكس عروضه الباهرة حينما كان يُمثّل من قبل ألوان فريق اتحاد العاصمة.

ويُنتظر أن يُشكل بلعيد مع زميله محمد الأمين مدني ثنائيا قويا في الخط الخلفي لِشبيبة القبائل، وكلاهما لاعبان دوليان وينشطان في مركز قلب دفاع.

