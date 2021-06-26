حصيلة أوّلية للجولة الـ 27 من عمر البطولة الوطنية

أُقيمت مساء السبت فعّاليات ثلاث مقابلات، من الجولة الـ 27 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز أولمبي المدية بِهدف لِصفر على الضيف أمل عين مليلة، وانتصر أهلي البرج بِالنتيجة ذاتها على الزّائر فريق جمعية الشلف، وتغلّب اتحاد سيدي بلعباس أيضا بِنتيجة (1-0) داخل القواعد على اتحاد بسكرة.

وسُجّلت حالتا طرد للاعبَين من اتحاد سيدي بلعباس وجمعية الشلف.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة مساء هذا الأحد، باستثناء مباراة شبيبة القبائل والزّائر وداد تلمسان فقد تأجّلت إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال “الكناري” بِمنافسة كأس “الكاف”.

وبات أولمبي المدية يجمع 41 نقطة في المركز الـ 7، ويتموقع اتحاد بسكرة في المركز الـ 11 بِمجموع 31 نقطة، ويحوز أمل عين مليلة الرصيد ذاته في المركز الـ 12، وتشغل جمعية الشلف الرّتبة الـ 13 بِمجموع 28 نقطة، ويملك اتحاد سيدي بلعباس 24 نقطة في المركز الـ 18، ويحوز أهلي البرج 20 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير.

ويتفوّق اتحاد بسكرة على أمل عين مليلة، استنادا إلى معيار فارق الأهداف (-11/ -13).