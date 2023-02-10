حصيلة البطولة في المشهد الأوّل من مرحلة العودة

أُقيمت مساء الجمعة فعّاليات الجولة الأولى من عمر مرحلة العودة، لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، أو المشهد الـ 16 عموما.

وفاز وفاق سطيف على ضيفه اتحاد بسكرة، مثلما هو الشّأن لِنادي البارادو على الزّائر نجم مقرة. بينما انتهت مقابلتان بِنتيجة التعادل: اتحاد خنشلة مع شباب قسنطينة، ومولودية الجزائر مع شبيبة الساورة.

ولُعبت مباراة سطيف في أجواء باردة جدّا، بعد تساقط الثلوج هناك.

وتُجرى مقابلة خامسة هذا السبت بين مولودية وهران والضّيف أمل الأربعاء، في حين تأجّلت ثلاثة لقاءات أخرى إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال بعض فرقها بِمُسابقتَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، وهي: شباب بلوزداد خارج القواعد مع هلال شلغوم العيد، واتحاد العاصمة بعيدا عن الدّيار مع مولودية البيض، وشبيبة القبائل مع الزّائر فريق جمعية الشلف.

وجاءت نتائج المقابلات الأربع كالتالي:

و.سطيف 3 – ا.بسكرة 1

ا.خنشلة 1 – ش.قسنطينة 1

م.الجزائر 1 – ش.الساورة 1

ن.البارادو 3 – ن.مقرة 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 37ن (ناقص مباراة)

2- ش.قسنطينة 30ن

3- و.سطيف 26ن

4- م.الجزائر 26ن

5- ش.الساورة 25ن

6- ا.العاصمة 25ن (ناقص مباراة)

7- ا.خنشلة 24ن

8- م.وهران 22ن (ناقص مباراة)

9- ا.بسكرة 21ن

10- ن.مقرة 20ن

11- م.البيض 20ن (ناقص مباراة)

12- أ.الأربعاء 20ن (ناقص مباراة)

13- ج.الشلف 17ن (ناقص مباراة)

14- ن.البارادو 16ن

15- ش.القبائل 12ن (ناقص مباراة)

16- ه.شلغوم العيد 1ن (ناقص مباراة)