حصيلة الرئيس تبّون إيجابية والجيش كسب الرهان

رافعت لمشاركة قوية في استحقاق 7 سبتمبر.. رئاسة البرلمان بصوت واحد:

دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الأحد بالجزائر العاصمة، الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم، والإدلاء بصوته بكل حرية وديمقراطية.

وخلال إشرافه على اختتام الدورة البرلمانية العادية للمجلس لسنة 2024/2023، أوضح قوجيل أن “الجزائر تعيش مرحلة دقيقة تنتظرها فيها انتخابات رئاسية مصيرية، ستشكل فرصة لتجسيد الممارسة الديمقراطية”.

وفي هذا الإطار، أعرب عن أمله في أن “يقف الشعب الجزائري وقفة رجل واحد ويتوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة للإدلاء بصوته بكل حرية وديمقراطية”، مؤكدا أن هذا الموعد الانتخابي يعد “فرصة نستذكر فيها الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية منذ انتخاب، عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية”، كما أن مشاركة الشعب فيه “ستكون رسالة قوية يبعث بها إلى الخارج”.

وفي هذا الصدد، أبرز “الأشواط الكبيرة التي حققتها الجزائر في مختلف الميادين وحفاظها على مبادئها الدستورية وإعلاء كلمتها في المحافل الدولية وفرض احترامها بين الدول”، إلى جانب “النجاحات الدبلوماسية التي حققتها انطلاقا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في دفاعها عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

واعتبر قوجيل حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على فلسطين “مشابهة لتلك التي عاشتها الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي الاستيطاني، والتي شكلت نقطة الانطلاق في دفاعها عن حق الشعوب في الحرية والاستقلال، والوقوف ضد محاولات سلب أراضيها مثلما هو الحال في فلسطين و الصحراء الغربية”.

وبالمناسبة، تطرق إلى الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدته الترابية وكذا ارتباطه القوي بالشعب، مُعربا عن “فخر الجزائريين بالمستوى الاحترافي الذي وصل إليه وما حققه من مكانة مرموقة بين جيوش العالم”.

وحذر في ذات السياق، من محاولات أعداء الجزائر والمتربصين بها للنيل منها، وهو ما يستدعي – مثلما قال – “التحلي بالوعي ورص الصف لمواجهة ذلك”.

ومن جهته، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى العمل على إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل بهدف “تعزيز البناء الديمقراطي، الذي عزم الشعب الجزائري على تثبيته وتقويته”.

وشدد بوغالي في كلمة له خلال إشرافه على اختتام الدورة البرلمانية العادية للمجلس لسنة 2023 /2024 على “الانخراط جميعا في العمل على إنجاح محطة الانتخابات القادمة، التي ستعزز صرح البناء الديمقراطي الذي عزم الشعب الجزائري على تثبيته وتقويته”، مبرزا أهمية التحلي بـ”الوعي الوطني في إطار لحمة وطنية، صلبة ومتينة وجبهة داخلية قوية”.

كما دعا الشعب إلى “ممارسة حقه المشروع في أهم استحقاق وطني، تعزيزا للمسار الديمقراطي عبر اختيار حر سيد ونزيه، وذلك في مرحلة هامة من حياة أمتنا التي اختارت النهج الديمقراطي لتثبيت أركانها وترسيخ ثقافة دولة المؤسسات في كنف الدستور وما تمليه قوانين البلاد”.

كما شدد على ضرورة انتهاز هذه الفرصة التي من خلالها “يمارس الشعب حقه عبر اقتراع حر وشفاف واستكمال مسيرة بناء الجزائر، التي كانت وستبقى إرادة الشعب هي الفيصل فيها والحكم من خلال الاختيار الحر والنزيه في أجواء الديمقراطية الحقة، التي بعثتها الإرادة الصادقة والعزيمة القوية”.

وأضاف بأن ممارسة هذا الحق ستتم في “ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا نتيجة تلاحم المجتمع، والتماهي الحاصل بين مختلف المؤسسات” في البلاد.

من جهة أخرى، أبرز بوغالي أن المجلس الشعبي الوطني “عمل على مواكبة طريق استكمال بناء الجزائر الجديدة التي يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوتيرة متصاعدة من الجهد والعمل الدؤوب الذي حقق من خلاله إنجازات مهمة”.

من جهة أخرى، قدم بوغالي حصيلة الدورة البرلمانية المنقضية التي شهدت – مثلما أوضح – “التصويت على 13 مشروع قانون وتنظيم 12 يوما برلمانيا ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة إلى جانب طرح 404 سؤال شفوي على أعضاء الحكومة في 15 جلسة”، مشيرا إلى أنه “تمت الإجابة عن 331 سؤال، بالإضافة إلى الأسئلة الكتابية التي بلغت 2031 سؤال وتنظيم 46 بعثة استعلامية”.

على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس بأن الجيش الوطني الشعبي “استطاع أن يكون في مستوى التحديات، مما جعله يكسب الرهان ويحافظ على وحدة الوطن وينشر السكينة والطمأنينة في النفوس في ظرف استجمعت فيه الجزائر شروط الإقلاع المنشود والرقي المقصود وفتح أبواب الاستثمار خارج المحروقات” .