حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا المدمر تقترب من 5 آلاف قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الإثنين، بشدّة 7.8 درجات على سلّم ريجتر، إلى أكثر من 4900 قتيلا بكل من تركيا وسوريا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد الاثنين إلى 3381 قتيلًا.

وأكد أورهان تتار المدير العام لإدارة الزلازل أن عدد المصابين بلغ 2426، وأن منطقة تأثير الزلازل غطت مساحة تقارب 110 آلاف كيلو متر مربع.

وبسوريا، ارتفعت حصيلة الضحايا في مناطق سيطرة النظام والمعارضة إلى 1559 قتيلا و3648 مصابا،حيث أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها، ارتفاع الحصيلة إلى 769 وفاة و1448 مصابا، في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري ، بأن عدد الضحايا في شمالي غرب البلاد أي في خارج مناطق سيطرة النظام بلغ 790 قتيلا، فيما وصل عدد المصابين إلى 2200.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم.

ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 4:17 فجر الإثنين. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.

وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.

إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، ترحّما على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر الذي جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان في بيان:”بسبب الزلازل التي حدثت في بلدنا، تمّ إعلان فترة حداد وطنية لمدة 7 أيام”. وأضاف:”سيتمّ تنكيس أعلامنا حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فيفري”.