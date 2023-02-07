-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر ترسل فريقي إنقاذ و210 طن من المساعدات الإنسانية إلى تركيا وسوريا
العالم

حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا المدمر تقترب من 5 آلاف قتيل

الشروق أونلاين
  • 2884
  • 0
حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا المدمر تقترب من 5 آلاف قتيل
ح.م
زلزال مدمّر في تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الإثنين، بشدّة 7.8 درجات على سلّم ريجتر، إلى أكثر من 4900 قتيلا بكل من تركيا وسوريا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد الاثنين إلى 3381 قتيلًا.

وأكد أورهان تتار المدير العام لإدارة الزلازل  أن عدد المصابين بلغ 2426، وأن منطقة تأثير الزلازل غطت مساحة تقارب 110 آلاف كيلو متر مربع.

وبسوريا، ارتفعت حصيلة الضحايا في مناطق سيطرة النظام والمعارضة إلى 1559 قتيلا و3648 مصابا،حيث أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها،  ارتفاع الحصيلة إلى 769 وفاة و1448 مصابا، في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري ، بأن عدد الضحايا في شمالي غرب البلاد أي في خارج مناطق سيطرة النظام بلغ 790 قتيلا، فيما وصل عدد المصابين إلى 2200.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم.

ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 4:17 فجر الإثنين. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.

وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.

إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، ترحّما على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر الذي جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان في بيان:”بسبب الزلازل التي حدثت في بلدنا، تمّ إعلان فترة حداد وطنية لمدة 7 أيام”. وأضاف:”سيتمّ تنكيس أعلامنا حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فيفري”.

مقالات ذات صلة
لا ضحايا في العراق بعد زلزال تركيا المدمّر

لا ضحايا في العراق بعد زلزال تركيا المدمّر

إعلامي مغربي بالجزيرة يحاول التنصل من تغريدته حول قتل الجزائريين والموريتانيين

إعلامي مغربي بالجزيرة يحاول التنصل من تغريدته حول قتل الجزائريين والموريتانيين

أوكرانيا: تجريد سياسيين ووزراء سابقين من الجنسية

أوكرانيا: تجريد سياسيين ووزراء سابقين من الجنسية

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يدعو إلى إلغاء عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يدعو إلى إلغاء عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي

لا سيادة للمغرب على سبتة ومليلية ولا على الصحراء الغربية

لا سيادة للمغرب على سبتة ومليلية ولا على الصحراء الغربية

وزير الخارجية الروسي في جولة إفريقية

وزير الخارجية الروسي في جولة إفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد