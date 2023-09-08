حصيلة جديدة لحادث الأغواط.. 7 ضحايا وجريحين

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حصيلة جديدة لحادث المرور الذي نتج عن اصطدام سيارتين بولاية الأغواط.

وأفد بيان للحماية المدنية، الجمعةّ، أن مصالحه تدخلت على الساعة 7 و9 د من أجل حادث تصادم بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 230 ن/ك ،بلدية الخنق و دائرة عين ماضي

خلف الحادث وفاة 7 أشخاص، 5 توفوا في مكان الحادث و2 داخل المستشفى وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي.

وتنقل والي ولاية الأغواط، فضيل ضويفي للمستشفى المختلط العقيد لطفي، للاطمئنان على وضعية المصابين في الحادث الذي وقع بالطريق الولائي رقم 230، صبيحة اليوم الجمعة بعد الاصطدام المباشر لسيارتين سياحيتين.