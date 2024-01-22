حصيلة جديدة لحادث تبسة.. 5 وفيات و25 جريحا

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 25 آخرين بجرح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بولاية تبسة.

وأفاد بيان للحماية المدنية أنه تبعا لحادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بولاية تبسة خلف الحادث كحصيلة نهائية 05 وفيات و25 جريحا.

تم إسعاف الجرحى ونقلهم الى المستشفى المحلي، فيما تم نقل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث

وكانت قد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18سا35د، من اجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 41 بلدية ودائرة الكويف.