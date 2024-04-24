حصيلة جديدة لحادث تمنراست.. 9 ضحايا و13 جريحا

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 13 بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب سيارة نفعية بولاية تمنراست.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، في بيان لها أن اسعافاتها تدخلت يوم 23 أفريل2024 على الساعة 16سا30د ، من أجل انحراف وانقلاب سيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية عين أمقل، دائرة تمنراست.

ومساء الثلاثاء، تسبب حادث مرور في ولاية تمنراست بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين بلدية عين امقل و آراك، بالضبط على بعد 160 كم شمال بلدية عين أمقل، بوفاة 7 أشخاص كحصيلة أولية.

وحسب ما نشرته صفحة طريقي التابعة لقيادة الدرك الوطني، فتم تسجيل كحصيلة أولية للحادث الذي وقع اليوم الثلاثاء، 23 أفريل، وفاة 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتنقل أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين أمقل إلى عين المكان من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ذات المصدر.