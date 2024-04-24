-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورعود عبر 12 ولاية
الجزائر

حصيلة جديدة لحادث تمنراست.. 9 ضحايا و13 جريحا

الشروق أونلاين
  • 1099
  • 0
حصيلة جديدة لحادث تمنراست.. 9 ضحايا و13 جريحا
صفحة طريقي
حادث مرور في تمنراست، الثلاثاء 23 أفريل 2024.

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 13 بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب سيارة نفعية بولاية تمنراست.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، الأربعاء، في بيان لها أن اسعافاتها تدخلت يوم 23 أفريل2024  على الساعة 16سا30د ، من أجل انحراف وانقلاب سيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية عين أمقل، دائرة تمنراست.

ومساء الثلاثاء، تسبب حادث مرور في ولاية تمنراست بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين بلدية عين امقل و آراك، بالضبط على بعد 160 كم شمال بلدية عين أمقل، بوفاة 7 أشخاص كحصيلة أولية.

وحسب  ما نشرته صفحة طريقي التابعة لقيادة الدرك الوطني، فتم تسجيل كحصيلة أولية للحادث الذي وقع اليوم الثلاثاء، 23 أفريل، وفاة 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتنقل أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين أمقل إلى عين المكان من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ذات المصدر.

مقالات ذات صلة
بيان من وزارة الخارجية حول نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج

بيان من وزارة الخارجية حول نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج

أحمد عطاف: فلسطين ستبقى على رأس أولويات الجزائر في الأمم المتحدة

أحمد عطاف: فلسطين ستبقى على رأس أولويات الجزائر في الأمم المتحدة

تحركات جزائرية تحسّبًا لانتخابات البرلمان الأوروبي

تحركات جزائرية تحسّبًا لانتخابات البرلمان الأوروبي

استدعاء “البيام” يوم 05 ماي و”الباك” في الـ9 من نفس الشهر

استدعاء “البيام” يوم 05 ماي و”الباك” في الـ9 من نفس الشهر

تفكيك ألغام المخزن لإجهاض العمل المغاربي

تفكيك ألغام المخزن لإجهاض العمل المغاربي

مسابقة للتعيين في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية

مسابقة للتعيين في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد