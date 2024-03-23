حصيلة جديدة لهجوم موسكو.. 93 قتيلا وعدد الضحايا مرشح للارتفاع

أعلنت السلطات الروسية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا هجوم موسكو الذي وقع في مركز تسوق “كروكوس سيتي” في العاصمة الروسية إلى 93 قتيلا وأكثر من 100 مصابا، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان لها، إن أكثر من 93 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الهجوم، وإن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

فيما أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بإصابة أكثر من 100 شخص.

وأكدت السلطات أنه تم إجلاء جميع المصابين من مكان الحادث، ونقلهم إلى 12 مستشفى.

بالفيديو… التسلسل الزمني لأحداث الهجوم الإرهابي على قاعة “كروكوس سيتي” في ضواحي موسكو اقرأ التفاصيل عبر الرابط من هنا 👇https://t.co/1bPyDE0NJQ pic.twitter.com/UmDGY9CUOC — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 23, 2024

وكان ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي قد قال في وقت سابق إن 115 شخصا، بينهم 5 أطفال، نقلوا إلى المستشفيات، وإن 60 بالغا وطفلا واحدا في حالة خطرة.

واقتحم مسلحون يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة مركز “كروكس سيتي هول” الترفيهي التجاري في مدينة “كراسنوغورسك” في ضواحي العاصمة موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي، وفتحوا النار من أسلحة آلية على الجمهور، ثم قاموا بعدها بإلقاء قنبلة يدوية ما أدى إلى اشتعال النيران.

وذكرت لجنة التحقيق، أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.

في السياق، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي “بأشد العبارات الهجوم الإرهابي” في روسيا.

ونقل نائب المتحدث باسم غوتيريش فرحان حق في بيان “تعازي الأمين العام العميقة إلى أسر الضحايا وشعب روسيا الاتحادية وحكومتها”.

وفي بيان لمجلس الأمن، دان الأعضاء أيضًا “بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان على قاعة للحفلات الموسيقية في كراسنوغورسك”.