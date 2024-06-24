حصيلة جديدة.. وفاة شخص و38 جريحا في انقلاب حافلة بتلمسان

لقي شخص مصرعه وأصيب 38 اخرين بجروح متفاوتة في حصيلة جديدة لحادث انقلاب حافلة تشغل خط بشار تلمسان.

وأفاد بيان للحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت على الساعة 06سا38د، من أجل حادث انقلاب حافلة، على مستوى الطريق الوطني رقم 22، ببلدية تيرني بني هديل دائرة المنصورة.

الحادث تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين تشتغل عل خط بشار تلمسان والقادمة من ولاية بشار، حيث تسبب الحادث في مصرع شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر تقريبا 45سنة وإصابة 38 أخرين بجروح ثلاثة منهم في حالة حرجة.