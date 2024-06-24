-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حصيلة جديدة.. وفاة شخص و38 جريحا في انقلاب حافلة بتلمسان

الشروق أونلاين
  • 360
  • 0
حصيلة جديدة.. وفاة شخص و38 جريحا في انقلاب حافلة بتلمسان

لقي شخص مصرعه وأصيب 38 اخرين بجروح متفاوتة في حصيلة جديدة لحادث انقلاب حافلة تشغل خط بشار تلمسان.

وأفاد بيان للحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت على الساعة 06سا38د، من أجل حادث انقلاب حافلة، على مستوى الطريق الوطني رقم 22، ببلدية تيرني بني هديل دائرة المنصورة.

الحادث تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين تشتغل عل خط بشار تلمسان والقادمة من ولاية بشار، حيث تسبب الحادث في مصرع شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر تقريبا 45سنة وإصابة 38 أخرين بجروح ثلاثة منهم في حالة حرجة.

مقالات ذات صلة
التماس تشديد العقوبات ضد الوزير ضيافات ومدير شركة “ألريم”

التماس تشديد العقوبات ضد الوزير ضيافات ومدير شركة “ألريم”

ندوة وطنية لإنجازات الرئيس تبون خلال 5 سنوات

ندوة وطنية لإنجازات الرئيس تبون خلال 5 سنوات

30 يوما لتبليغ وزير العدل برفض التنازل عن الحصانة البرلمانية

30 يوما لتبليغ وزير العدل برفض التنازل عن الحصانة البرلمانية

“نطلب تقدّم الرئيس تبون لعهدة ثانية لاستكمال الإصلاحات”

“نطلب تقدّم الرئيس تبون لعهدة ثانية لاستكمال الإصلاحات”

شرطة العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية واسترجاع 6 مركبات

شرطة العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية واسترجاع 6 مركبات

بريد الجزائر.. خدمة جديدة لفائدة هذه الفئة

بريد الجزائر.. خدمة جديدة لفائدة هذه الفئة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد