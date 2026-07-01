حصيلة “جدّ إيجابية” لحملة الحصاد والدرس

أشادت الحكومة يوم الأربعاء، بحصيلة “جدّ إيجابية” لحملة الحصاد والدرس الخاصة بسنة 2026. وأرجعت ذلك إلى توفير العتاد الفلاحي المناسب، وحشد إمكانيات التخزين.

جاء هذا خلال ترؤس الوزير الأول سيفي غريب، اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمكننة الفلاحية. لمتابعة تنفيذ القرارات الهادفة إلى تطوير هذا المجال في الجزائر.

ويأتي الاجتماع، حسب ما أشار إليه بيان للوزارة الأولى، في ظل “المعطيات الأولية جِّد الإيجابية بخصوص نتائج حملة الحصاد والدرس لهذه السنة، التي تسجّل وفرة في الإنتاجّ.

وتم التطرق خلال اللقاء، إلى “الأثر الإيجابي لتوفير العتاد الفلاحي بمختلف أنواعه، وحشد إمكانيات التخزين المستلمة هذا الموسم. ممّا مكّن من تسجيل كميات معتبرة من الحبوب المجمّعة إلى حد الآن”.

كما تناول الاجتماع “تطلعات الفلاحين فيما يخص تجديد وعصرنة العتاد الفلاحي، بما يضمن التحسين والرفع من مردودية الإنتاج الوطني للحبوب، ويعزز سياسة الأمن الغذائي للبلاد”.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير الأول توجيهات بتوزيع آلات الحصاد والدرس، حسب منهجية علمية مدروسة، ومعايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار:

مخطط الحصاد لكل ولاية،

مع الحرص على توفير خدمات الصيانة الضرورية لاستعمال هذا العتاد بأقصى طاقته.

كما أُسديت توجيهات تخصّ التحضير للموسم القادم، بتعزيز طاقات إنتاج هذا العتاد من طرف المؤسسات الوطنية. مع إمكانية اللجوء إلى إبرام شراكات مع مؤسسات دولية رائدة في هذا المجال.

وفي الأخير، تم التطرق للجوانب المالية المتعلقة بهذه العملية، مع إبراز دور الخزينة العمومية والبنوك في تطوير وعصرنة وسائل الإنتاج الموجهة للقطاع الفلاحي، يضيف البيان.