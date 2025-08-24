حصيلة حرائق الغطاء النباتي: إخماد 18 حريقًا وعمليات متواصلة بتيزي وزو

سجلت مصالح الحماية المدنية في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الأحد اندلاع 19 حريقًا شمل الغابات والأدغال والأحراش عبر عدة ولايات، حيث تم إخماد 18 منها نهائيًا، فيما تتواصل عملية إخماد حريق واحد بقرية تقموت عباش ببلدية أزفون في ولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لذات المصالح فإنه قد تم في ولاية تيزي وزو إخماد عدة حرائق نهائيًا بكل من قرية آيت أعلي أولود ببلدية آيت تودرت، والمكان المسمى تيملغراس ببلدية أزفون، وقرية آيت علي أوحرزون ببلدية أبودرارن، إضافة إلى مواقع أهردوان وثشنتيرث بذراع الميزان، وغابة تافوغالت ببلدية آيت يحي موسى.

أما في ولاية بجاية، فقد أُخمدت حرائق بكل من قرية آيت أعمر أيوب ببلدية تالة حمزة، والمكان المسمى خليل ببلدية برباشة، إضافة إلى ثاغزويت ببلدية بجاية، وتقليعث ببلدية ملبو.

وفي ولاية البويرة، تمت السيطرة على حريق نشب بالمكان المسمى أغزراوڨورن ببلدية أمشذالة دائرة السحاريج، بينما شهدت ولاية جيجل إخماد حريق غابة بأولاد عميور ببلدية القنار نوشفي.

كما تمكنت فرق الحماية من إخماد حرائق في كل من عنابة (منطقة فيفي ببلدية عنابة)، برج بوعريريج (وادي شرطيوة ببلدية برج زمورة)، بومرداس (قرية أولاد عامر بشالة ببلدية برج منايل)، سوق أهراس (طريق الوزن الثقيل ببلدية مشروحة)، إضافة إلى ميلة حيث أُخمد حريقان بكل من سيدي مروان مركز ومشتى بنات عثمان ببلدية العياضي برباس.