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حصيلة كورونا بالجزائر: ارتفاع عدد الوفيات والإصابات تحت عتبة المائة حالة

الشروق أونلاين
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حصيلة كورونا بالجزائر: ارتفاع عدد الوفيات والإصابات تحت عتبة المائة حالة

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 97 إصابة جديدة، بفريوس و7 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

97 حالة جديدة

64 حالة تماثلت للشفاء

18 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 13 نوفمبر  2021

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 109 إصابة جديدة، بفريوس و6 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 12 نوفمبر  2021

سجلت إصابات فيروس كورونا بالجزائر ارتفاعا طفيفا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل 140 حالة، بعد أن كانت 115 يوم الخميس، في الوقت الذي سجلت فيه 5 وفيات و81 حالة تعاف.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 12 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

 المؤشرات العامة هي كما يلي:
– 140 حالة جديدة
– 81 حالة تماثلت للشفاء
– 16 مريض متواجدون في العناية المركزة
– 5 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:
– اليقظة
– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
و يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. .

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