حصيلة كورونا بالجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن انخفاض في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 2215 حالة إصابة بفيروس كورونا و13 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان الوزارة

اليوم، الاثنين 24 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2215 حالة جديدة

988 حالة تماثلت للشفاء

39 مريض متواجدون في العناية المركزة

13 وفيات

حصيلة الكورونا ليوم الإثنين 24 جانفي 2022

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن انخفاض في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 2134 حالة إصابة بفيروس كورونا و14 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان الوزارة

اليوم، الاحد 23 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2134 حالة جديدة

1020 حالة تماثلت للشفاء

39 مريض متواجدون في العناية المركزة

14 وفيات