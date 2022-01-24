حصيلة كورونا بالجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات
أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن انخفاض في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 2215 حالة إصابة بفيروس كورونا و13 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان الوزارة
اليوم، الاثنين 24 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
2215 حالة جديدة
988 حالة تماثلت للشفاء
39 مريض متواجدون في العناية المركزة
13 وفيات
حصيلة الكورونا ليوم الإثنين 24 جانفي 2022
أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن انخفاض في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 2134 حالة إصابة بفيروس كورونا و14 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
بيان الوزارة
اليوم، الاحد 23 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
2134 حالة جديدة
1020 حالة تماثلت للشفاء
39 مريض متواجدون في العناية المركزة
14 وفيات