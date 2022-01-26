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الجزائر

حصيلة كورونا بالجزائر: تراجع طفيف في عدد الإصابات

الشروق أونلاين
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حصيلة كورونا بالجزائر: تراجع طفيف في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل  2162 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الأربعاء 26 جانفي 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة  الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2162 حالة جديدة

1064 حالة تماثلت للشفاء

 46مريض متواجدون في   العناية المركزة

10 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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