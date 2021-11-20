حصيلة كورونا بالجزائر.. تراجع طفيف للاصابات

أعلنت وزارة الصحة، السبت ، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 3 وفيات و144 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل ارتفاعا جديدا لحالات الاصابة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 20 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

144 حالة جديدة

98 حالة تماثلت للشفاء

24 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

و يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. .

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 5 وفيات و163 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل ارتفاعا جديدا لحالات الاصابة.

بيان وزارة الصحة اليوم، الجمعة 19 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 163 حالة جديدة

– 103حالة تماثلت للشفاء

– 22 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 5 وفيات الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الارتداء الإلزامي للقناع. فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الخميس

اليوم، الخمبس 18 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 152 حالة جديدة

– 86 حالة تماثلت للشفاء

– 22 مريضا متواجدون في العناية المركزة

– 4 وفيات

– الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. .

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 6 وفيات و141 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل ارتفاعا جديدا لحالات الاصابة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 141 حالة جديدة

– 81 حالة تماثلت للشفاء

– 19 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 6 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الارتداء الإلزامي للقناع.

– اليقظة – احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية – الارتداء الإلزامي للقناع. فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

و يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. .

حصيلة كورونا بالجزائر: 7 وفيات و134 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 134 إصابة جديدة، بفريوس و7 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

134 حالة جديدة

78 حالة تماثلت للشفاء

22 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 14 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 97 إصابة جديدة، بفريوس و7 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

97 حالة جديدة

64 حالة تماثلت للشفاء

18 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 13 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 109 إصابة جديدة، بفريوس و6 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021

سجلت إصابات فيروس كورونا بالجزائر ارتفاعا طفيفا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل 140 حالة، بعد أن كانت 115 يوم الخميس، في الوقت الذي سجلت فيه 5 وفيات و81 حالة تعاف.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 12 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 140 حالة جديدة

– 81 حالة تماثلت للشفاء

– 16 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 5 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

و يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.