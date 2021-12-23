حصيلة كورونا بالجزائر: تواصل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تواصل ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 293 إصابة جديدة بالفيروس و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

293 حالة جديدة

189 حالة تماثلت للشفاء

30 مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 22 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تراجع طفيف في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 285 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاربعاء 22 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

285 حالة جديدة

196 حالة تماثلت للشفاء

26 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 21 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع مخيف في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 310 إصابة جديدة بالفيروس و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

310 حالة جديدة

192 حالة تماثلت للشفاء

21 مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 20 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تراجع طفيف في حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 243 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 20 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

243 حالة جديدة

189حالة تماثلت للشفاء

22 مريض متواجدون في العناية المركزة

6 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 19 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 262 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأحد 19 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

262 حالة جديدة

192حالة تماثلت للشفاء

21 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 18 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 286 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 299 إصابة جديدة بالفيروس و4وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 17 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

299 حالة جديدة

194حالة تماثلت للشفاء

27 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا بالجزائر، والتي بلغت 212 إصابة جديدة بالفيروس و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

212 حالة جديدة

171 حالة تماثلت للشفاء

30 مريض متواجدون في العناية المركزة

6 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 16 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع كبير في حصيلة كورونا بالجزائر، والتي بلغت 245 إصابة جديدة بالفيروس و10 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

245 حالة جديدة

196 حالة تماثلت للشفاء

26 مريض متواجدون في العناية المركزة

10 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 15 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في حصيلة كورونا بالجزائر، والتي بلغت 230 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

230 حالة جديدة

183 حالة تماثلت للشفاء

28 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن ارتفاع كبير في حصيلة كورونا بالجزائر، والتي بلغت 210 إصابة جديدة بالفيروس و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الاثنين 13 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

210 حالة جديدة

179 حالة تماثلت للشفاء

26 مريض متواجدون في العناية المركزة

6 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تراجع طفيف في حصيلة كورونا بالجزائر، والتي بلغت 196 إصابة جديدة بالفيروس و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الاحد 12 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

196 حالة جديدة

168حالة تماثلت للشفاء

28 مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن ارتفاع كبير في حصيلة كورونا بالجزائر، والتي بلغت 218 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، السبت 11 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

218 حالة جديدة

166 حالة تماثلت للشفاء

24 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع كبير في حصيلة كورونا بالجزائر، والتي بلغت 210 إصابة جديدة بالفيروس و6 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الجمعة 10 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

210 حالة جديدة

160 حالة تماثلت للشفاء

22 مريض متواجدون في العناية المركزة

6 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تراجع طفيف في حصيلة كورونا بالجزائر، والتي بلغت 177 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الخميس 9 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

177 حالة جديدة

169 حالة تماثلت للشفاء

20 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء عن حصيلة كورونا بالجزائر، عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاربعاء 8 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

188حالة جديدة

166حالة تماثلت للشفاء

19 مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الثلاثاء

اليوم، الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

197 حالة جديدة

161 حالة تماثلت للشفاء

20 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات.

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الاثنين 6 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

193 حالة جديدة

155 حالة تماثلت للشفاء

14 مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات.

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 7 وفيات و172 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 05 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

172 حالة جديدة

141 حالة تماثلت للشفاء

16 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 7 وفيات و185 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 4 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

185 حالة جديدة

145 حالة تماثلت للشفاء

15 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 6 وفيات و191 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يشكل استقرارا لعدد الاصابات اليومية مقارنة بيوم الخميس.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 03 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 191 حالة جديدة

– 156 حالة تماثلت للشفاء

– 15 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 6 وفيات

بيان وزارة الصحة ليوم الخميس

اليوم، الخميس 02 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 198 حالة جديدة

– 151 حالة تماثلت للشفاء

– 15 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 07 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الأربعاء

اليوم، الاربعاء 01 ديسمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 192 حالة جديدة

– 152 حالة تماثلت للشفاء

– 16 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 5 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الثلاثاء

اليوم، الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 187 حالة جديدة

– 155 حالة تماثلت للشفاء

– 14 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 7 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الاثنين

اليوم، الاثنين 29 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

192 حالة جديدة

135حالة تماثلت للشفاء

17 مريض متواجدون في العناية المركزة

6 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 6 وفيات و172 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يشكل استقرارا لعدد الاصابات اليومية.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 28 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

172 حالة جديدة

131 حالة تماثلت للشفاء

20 مريض متواجدون في العناية المركزة

6 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم السبت

اليوم، السبت 27 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 163 حالة جديدة

– 127 حالة تماثلت للشفاء

– 21 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 6 وفيات

بيان وزارة الصحة ليوم الجمعة

اليوم، الجمعة 26 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 193حالة جديدة

– 131 حالة تماثلت للشفاء

– 23 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 5 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الخميس

اليوم، الخميس 25 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 161حالة جديدة

– 126 حالة تماثلت للشفاء

– 22 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 6 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الأربعاء

إحصائيات كورونا لنهار اليوم الأربعاء:

– تسجيل 180 حالة إصابة جديدة.

– تسجيل 05 وفيات جديدة

– تسجيل 113 حالة شفاء جديدة

– 18 مريض متواجدون في العناية المركزة.

بيان وزارة الصحة حول حصيلة يوم الثلاثاء

اليوم، الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

172حالة جديدة

119 حالة تماثلت للشفاء

21 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

و يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. .

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كوروان ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 5 وفيات و159 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل ارتفاعا جديدا لحالات الاصابة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 22 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 159حالة جديدة

– 108 حالة تماثلت للشفاء

– 22 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 5 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كوروان ليوم الأحد

اليوم، الاحد 21 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 113 حالة جديدة

– 82 حالة تماثلت للشفاء

– 23 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 4 وفيات

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم السبت 20 نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة، السبت ، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 3 وفيات و144 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل ارتفاعا جديدا لحالات الاصابة.

اليوم، السبت 20 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

144 حالة جديدة

98 حالة تماثلت للشفاء

24 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

و يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. .

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 5 وفيات و163 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل ارتفاعا جديدا لحالات الاصابة.

بيان وزارة الصحة اليوم، الجمعة 19 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 163 حالة جديدة

– 103حالة تماثلت للشفاء

– 22 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 5 وفيات الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الارتداء الإلزامي للقناع. فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

بيان وزارة الصحة حول حصيلة كورونا ليوم الخميس

اليوم، الخمبس 18 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 152 حالة جديدة

– 86 حالة تماثلت للشفاء

– 22 مريضا متواجدون في العناية المركزة

– 4 وفيات

– الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. .

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 6 وفيات و141 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو ما يمثل ارتفاعا جديدا لحالات الاصابة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 141 حالة جديدة

– 81 حالة تماثلت للشفاء

– 19 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 6 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الارتداء الإلزامي للقناع.

– اليقظة – احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية – الارتداء الإلزامي للقناع. فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

و يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. .

حصيلة كورونا بالجزائر: 7 وفيات و134 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، حصيلة كورونا بالجزائر، حيث تم تسجيل 134 إصابة جديدة، بفريوس و7 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

134 حالة جديدة

78 حالة تماثلت للشفاء

22 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 14 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 97 إصابة جديدة، بفريوس و7 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

97 حالة جديدة

64 حالة تماثلت للشفاء

18 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 13 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 109 إصابة جديدة، بفريوس و6 حالة وفاة كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021

سجلت إصابات فيروس كورونا بالجزائر ارتفاعا طفيفا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل 140 حالة، بعد أن كانت 115 يوم الخميس، في الوقت الذي سجلت فيه 5 وفيات و81 حالة تعاف.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 12 نوفمبر 2021، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

– 140 حالة جديدة

– 81 حالة تماثلت للشفاء

– 16 مريض متواجدون في العناية المركزة

– 5 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

و يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.