حصيلة كورونا بالجزائر: 105 إصابة جديدة و4 وفيات

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

105 حالة جديدة

78 حالة تماثلت للشفاء

16 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

83 حالة جديدة

65 حالة تماثلت للشفاء

15 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات.

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

114 حالة جديدة

79 حالة تماثلت للشفاء

14 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات.