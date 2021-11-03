-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حصيلة كورونا بالجزائر: 105 إصابة جديدة و4 وفيات

الشروق أونلاين
  • 402
  • 0
حصيلة كورونا بالجزائر: 105 إصابة جديدة و4 وفيات

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

105 حالة جديدة

78 حالة تماثلت للشفاء

16 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

83 حالة جديدة

65 حالة تماثلت للشفاء

15 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات.

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

114 حالة جديدة

79 حالة تماثلت للشفاء

14 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات.

مقالات ذات صلة
أغنية تراثية تحاكي جهاد وكفاح الجزائريين وتضحياتهم ضد الاستعمار

أغنية تراثية تحاكي جهاد وكفاح الجزائريين وتضحياتهم ضد الاستعمار

السفير السعودي يهنئ الجزائريين بذكرى ثورة نوفمبر

السفير السعودي يهنئ الجزائريين بذكرى ثورة نوفمبر

وفاة اللواء فريد بجغيط: الفريق شنقريحة وقيادات من الجيش يلقون النظرة الأخيرة عليه

وفاة اللواء فريد بجغيط: الفريق شنقريحة وقيادات من الجيش يلقون النظرة الأخيرة عليه

هكذا أحيا الأمريكيون في الجزائر ذكرى الأول من نوفمبر (فيديو)

هكذا أحيا الأمريكيون في الجزائر ذكرى الأول من نوفمبر (فيديو)

وزير الداخلية: هكذا يتم اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي

وزير الداخلية: هكذا يتم اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي

مدارس مشلولة والوزارة تدعو إلى التفاوض

مدارس مشلولة والوزارة تدعو إلى التفاوض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد