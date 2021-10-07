-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة كورونا بالجزائر: 105 إصابة جديدة و5 وفيات

الشروق أونلاين
  • 347
  • 0
حصيلة كورونا بالجزائر: 105 إصابة جديدة و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 231171 إصابة.

1- 105حالة جديدة

2- 93 حالة تماثلت للشفاء

3- 20 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 5 وفيات.

 125 إصابة جديدة و7 وفيات الأربعاء 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لوباء كورونا جاءت كالتالي:

1- 125 حالة جديدة

2- 92 حالة تماثلت للشفاء

3- 18 مريضا بالعناية المشددة

4- 7 وفيات

131 إصابة جديدة و5 وفيات الثلاثاء 5 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

مقالات ذات صلة
طيش ماكرون يخلط أوراق فرنسا في القارة السمراء!

طيش ماكرون يخلط أوراق فرنسا في القارة السمراء!

مطاعم مغلقة في وجه التلاميذ.. والسبب دفتر الشروط

مطاعم مغلقة في وجه التلاميذ.. والسبب دفتر الشروط

توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي

توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي

بن بوزيد: جلسات وطنية لإصلاح المنظومة الصحية قبل نهاية 2021

بن بوزيد: جلسات وطنية لإصلاح المنظومة الصحية قبل نهاية 2021

وزير الصحة يعترف باختلالات كبيرة في التكفل بمرضى السرطان

وزير الصحة يعترف باختلالات كبيرة في التكفل بمرضى السرطان

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد