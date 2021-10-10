حصيلة كورونا بالجزائر: 107 إصابة جديدة و3 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 204597 إصابة.

1- 107حالة جديدة

2- 83 حالة تماثلت للشفاء

3- 15 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 3 وفيات.

102 إصابة جديدة و4 وفيات السبت 9 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 231385 إصابة.

1- 102حالة جديدة

2- 77 حالة تماثلت للشفاء

3- 13 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 4 وفيات.

112 إصابة جديدة و3 وفيات الجمعة 8 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 231283 إصابة.

1- 112حالة جديدة

2- 87 حالة تماثلت للشفاء

3- 14 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 3 وفيات.

105 إصابة جديدة و5 وفيات الخميس 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 231171 إصابة.

1- 105حالة جديدة

2- 93 حالة تماثلت للشفاء

3- 20 مريض متواجدون في العناية المركزة

4- 5 وفيات.

125 إصابة جديدة و7 وفيات الأربعاء 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لوباء كورونا جاءت كالتالي:

1- 125 حالة جديدة

2- 92 حالة تماثلت للشفاء

3- 18 مريضا بالعناية المشددة

4- 7 وفيات

131 إصابة جديدة و5 وفيات الثلاثاء 5 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.