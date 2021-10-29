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حصيلة كورونا بالجزائر: 110 إصابة جديدة و6 وفيات

الشروق أونلاين
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حصيلة كورونا بالجزائر: 110 إصابة جديدة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

110 حالة جديدة

64 حالة تماثلت للشفاء

10 مريض متواجدون في العناية المركزة

6 وفيات.

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

91 حالة جديدة

68 حالة تماثلت للشفاء

14 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات.

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

79 حالة جديدة.

65 حالة تماثلت للشفاء.

15 مريض متواجدون في العناية المركزة.

5 وفيات.

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

87 حالة جديدة

71 حالة تماثلت للشفاء

10 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات.

حصلية كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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